Skipper: cómo el petrolero confiscado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela falseó su ubicación para burlar las sanciones

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Joshua Cheetham, Paul Brown, Richard Irvine-Brown y Matt Murphy - BBC Verify

El petrolero incautado por las fuerzas estadounidenses este miércoles frente a las costas de Venezuela tenía un historial de falseo o encubrimiento de su ubicación, aparentemente para ocultar sus actividades, según revelan datos de seguimiento de buques.

Estados Unidos confirmó en la noche del miércoles que sus fuerzas habían incautado un buque durante una operación con helicópteros frente al litoral venezolano.

BBC Verify confirmó que se trataba del petrolero Skipper al cotejar una señal vista en las imágenes publicadas por Estados Unidos con una foto de referencia proporcionada por TankerTrackers.com, sitio web que rastrea los envíos de crudo.

Los datos disponibles en sitios web de seguimiento de acceso público ofrecen una imagen incompleta de los movimientos del buque, que antes de su incautación no había revelado su posición desde el 7 de noviembre.

La firma de análisis marítimo Kpler también sugirió que el buque había participado en una transferencia de petróleo de barco a barco.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, describió al Skipper como un “petrolero utilizado para transportar crudo sancionado de Venezuela e Irán”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por primera vez al buque en 2022, cuando navegaba con el nombre de Adisa y fue acusado de formar parte de una “red internacional de contrabando de petróleo”.

El Skipper, de 20 años de antigüedad, navegaba bajo la bandera guyanesa, pero el gobierno de ese país alegó en un comunicado que “enarbolaba falsamente la bandera de Guyana, ya que no está registrado en Guyana”.

Expertos declararon a BBC Verify que el Skipper probablemente formaba parte de la llamada “flota oscura”, una red global de petroleros que buscan evadir las sanciones petroleras ocultando su propiedad, identidad e historial de viajes.

Cómo ocultó su posición

Según un tratado de la ONU, todos los buques de cierto tonelaje deben tener un sistema de seguimiento a bordo llamado Sistema de Identificación Automática (AIS).

Este transmite información sobre los barcos, incluida su ubicación, que se puede rastrear en sitios web como MarineTraffic.

Pero existe un registro público incompleto y engañoso de los movimientos del Skipper: según MarineTraffic, su última escala conocida fue en Soroosh, Irán, el 9 de julio, a donde llegó después de hacer escala en Irak y Emiratos Árabes Unidos.

Kpler sugiere que esto forma parte de un patrón de informaciones engañosas por parte del Skipper.

Los analistas de la firma indicaron que el barco había cargado previamente petróleo crudo de Venezuela e Irán mientras falsificaba su posición a través de su sistema de seguimiento a bordo, en un proceso conocido como suplantación de identidad.

Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero sus exportaciones fueron sancionadas por Estados Unidos en 2019 en un intento de forzar la salida del poder del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ampliamente acusado de fraude electoral.

La empresa señaló que, si bien su sistema AIS mostraba al buque en la terminal petrolera de Basora (Irak) los días 7 y 8 de julio, los informes de la terminal no registraban su presencia.

Gráfico / BBC

Sin embargo, el Skipper cargó petróleo crudo en la isla de Kharg, en Irán, según Kpler.

Posteriormente navegó hacia el este, según muestran los datos de seguimiento, donde Kpler sugirió que el Skipper realizó una transferencia de carga entre buques entre el 11 y el 13 de agosto.

La carga fue desalojada posteriormente en China, donde, según Kpler, fue “declarada de forma falsa”.

Luego regresó a través de Irán y navegó hacia el Caribe.

El Skipper declaró su posición por última vez el 7 de noviembre, a varias millas de la costa de Guyana. Su ubicación reapareció el 10 de diciembre, después de la operación estadounidense.

Durante ese período, imágenes satelitales identificadas por TankerTrackers.com y confirmadas por BBC Verify muestran que el Skipper estuvo presente en Puerto José, en Venezuela, el 18 de noviembre, sin aparecer en ese momento en los portales de seguimiento.

Desde la imposición de las sanciones, los analistas afirman que se ha vuelto común que los buques falseen u oculten su posición mientras cargan petróleo en Venezuela.

Analistas de Kpler indicaron que el buque cargó “al menos 1,1 millones de barriles de crudo Merey” el 16 de noviembre en la terminal y que su destino declarado era Cuba.

También hay evidencia de que el Skipper participó en una transferencia de carga con otro buque el 7 de diciembre, pocos días antes de ser abordado por tropas estadounidenses.

Imágenes satelitales vistas por Kpler parecían mostrar el intercambio, identificando a uno de los buques como el Skipper.

La transferencia tuvo lugar frente a la costa de Venezuela, cerca de la ciudad de Barcelona. Según MarineTraffic, el Skipper había aparecido por última vez frente a la costa de Guyana semanas antes.

Este tipo de actividad para evadir las sanciones no es inusual en las exportaciones de petróleo venezolano, según Kpler.

La compañía afirmó que los petroleros a menudo transfieren su carga frente a la costa de Malasia, antes de que el petróleo sea importado por China.

Gráfico / BBC

El ex teniente de la marina belga y analista Frederik Van Lokeren declaró a BBC Verify que, si bien este tipo de transferencias de barco a barco no son ilegales ni incorrectas, son “extremadamente inusuales”.

Explicó que suelen ser un indicio de que los buques intentan eludir las sanciones, transfiriendo petróleo a barcos que no están públicamente asociados con el contrabando.

Van Lokeren indicó que la capacidad de refinamiento de Venezuela se ha visto significativamente reducida en los últimos años y el país depende de sus aliados, Irán y Rusia, para convertir su petróleo crudo en productos más rentables comercialmente.

¿Quién es el propietario del Skipper?

MarineTraffic recoge que el propietario beneficiario y operador es Thomarose Global Ventures Ltd., con sede en Nigeria, y que el propietario registrado es Triton Navigation Corp., con sede en las Islas Marshall.

En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que Triton estaba siendo utilizada por un magnate petrolero ruso sancionado, Viktor Artemov, para facilitar una red global de contrabando de petróleo.

En ese momento, funcionarios estadounidenses declararon que el Artemov utilizaba una extensa red de barcos, a menudo registrados de forma poco transparente, para transportar petróleo iraní.

En su comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que Triton había “prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, a Artemov o en su beneficio”.

BBC Verify está intentando contactar con ambas empresas para obtener sus declaraciones.

