    Sobrevuelo de drones provoca disparos y despliegue de seguridad en el centro de Caracas

    Yasser Yánez García
    Reportan disparos y sobrevuelo de drones en Caracas la noche de este 5 de enero de 2026.

    La noche de este lunes 5 de enero se registró el sobrevuelo de varios drones sobre el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, situación que desató una serie de disparos en la zona y un amplio despliegue de seguridad, según confirmó el medio colombiano Noticias Caracol.

    De acuerdo con el reporte difundido por el canal, los drones comenzaron a ser visibles sobre el cielo de la capital alrededor de las 8:00 p.m. (7:00 p.m. hora Panamá), específicamente en el área donde se concentran las principales sedes del poder público, incluyendo la Asamblea Nacional y el Palacio de Miraflores, sede del despacho ejecutivo.

    Tras el sobrevuelo de los drones, se escucharon ráfagas de disparos efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado, mientras se activaban protocolos de evacuación en ministerios y otras sedes gubernamentales ubicadas en el centro de la ciudad.

    Imágenes transmitidas por Noticias Caracol muestran la presencia de varios drones sobrevolando la zona.

    Según el reporte, efectivos de seguridad mantienen custodiado el perímetro y no se permite el paso hacia el casco central de la capital. Además, las autoridades restringieron el tránsito vehicular y ordenaron el cierre de comercios, algunos de los cuales quedaron con clientes en su interior.

    De acuerdo con un testigo en la zona, en declaraciones a Noticias Caracol, al iniciarse los disparos el personal de distintos ministerios evacuó los edificios, mientras que, según indicó, grupos colectivos se encontraban en las calles.

    Hasta el momento, se desconoce quién estaría operando los drones que sobrevolaron el área y motivaron la respuesta armada por parte de los cuerpos de seguridad.

    Sin embargo, según la agencia de noticias francesa AFP, una fuente gubernamental aseguró que la situación ya había sido controlada.

    El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado 3 de enero, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

