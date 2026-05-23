Panamá, 23 de mayo del 2026

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    CIENCIA Y TECNOLOGÍA

    SpaceX lanza con éxito el Starship V3 tras un intento fallido en Texas

    EFE
    SpaceX lanza con éxito el Starship V3 tras un intento fallido en Texas
    Captura de un video difundido por SpaceX del despegue de la nave Starship (V3). EFE/ @SpaceX

    SpaceX lanzó con éxito este viernes desde Starbase, en el sur de Texas, la nave Starship (V3), después de suspender un intento de despegue el día anterior por problemas técnicos, en una prueba clave para el programa con el que pretenden desarrollar misiones a la Luna y Marte.

    El despegue marca el primer vuelo de prueba de la nave más grande y potente desarrollada por la empresa del magnate Elon Musk, que tiene previsto volver a su base una hora después del lanzamiento, para poner a prueba el sistema reutilizable.

    Un día antes, la compañía aeroespacial abordó el lanzamiento de ultimo momento por una falla del equipo terrestre.

    La misión se ha convertido en el primer vuelo en utilizar la configuración V3 tanto en el propulsor Super Heavy como en la etapa superior Starship.

    El propulsor Super Heavy se separó minutos después del despegue e inicia un descenso controlado hacia la zona de recuperación prevista, con el objetivo de ser capturado o amerizar en el Golfo de México, dependiendo del desarrollo de la maniobra.

    Mientras tanto, la nave Starship continuó su ascenso hasta alcanzar su punto máximo de trayectoria, donde realiza una fase de vuelo en condiciones de microgravedad antes de iniciar el reingreso a la atmósfera terrestre.

    En ese proceso, la nave pone a prueba su escudo térmico durante la reentrada y, según el perfil de la misión, concluye con un amerizaje controlado en el océano.

    La prueba del Starship tiene lugar en un momento crítico para la carrera espacial civil. La NASA sigue de cerca el programa, ya que necesita la versión Block 3 de Starship para trasladar a sus astronautas a la superficie lunar en la misión Artemis.

    EFE

    Agencia de noticias


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