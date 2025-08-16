Panamá, 16 de agosto del 2025

    |
    Reacciones a Cumbre en Alaska

    Starmer celebra el papel de Trump para acercar el fin de la guerra en Ucrania

    EFE
    Keir Starmer, primer ministro británico. EFE

    El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este sábado que los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, acercan “más que nunca” el fin la “guerra ilegal” de Rusia en Ucrania.

    Tras la cumbre mantenida este viernes en Alaska entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, Starmer destacó que ha habido avances y subrayó que el siguiente paso el siguiente paso deben ser conversaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

    “Los esfuerzos del presidente Trump nos han acercado más que nunca al fin de la guerra ilegal de Rusia en Ucrania. Su liderazgo para poner fin a la matanza es digno de elogio”, señaló el líder laborista en un comunicado.

    Starmer confirmó que ha hablado esta mañana con Trump, Zelenski y sus socios europeos y reiteró que “todos están listos para apoyar esta próxima fase”.

    “Celebro la disposición de Estados Unidos, junto con Europa, a brindar sólidas garantías de seguridad a Ucrania como parte de cualquier acuerdo. Este es un avance importante y será crucial para disuadir a Putin de volver a intentarlo”, sostuvo el ‘premier’ británico.

    Mientras tanto y hasta que no pare esta “agresión salvaje”, advirtió Starmer, los socios seguirán “apretando las tuercas” contra la “maquinaria de guerra” de Moscú con “más sanciones incluso”, la cuales han tenido “ya un impacto devastador sobre la economía rusa y su pueblo.

    “Nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania continuará mientras sea necesario”, concluyó el jefe del Gobierno del Reino Unido.

    Starmer lanzó este mensaje después de sumarse a un comunicado conjunto emitido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y otros cinco líderes europeos, en el que se mostraron “dispuestos a colaborar” en una cumbre trilateral entre Trump, Zelenski, y Putin.

    Además de al digirente laborista, esta declaración incluyó al presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente finlandés Alexander Stubb, y el primer ministro polaco Donald Tusk.

    EFE

    Agencia de noticias

