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    Reporte de daños

    Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia

    EFE
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    Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia
    Edificios y casas afectadas este martes, tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Pereira (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

    El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

    “El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97.6% de las víctimas mortales reportadas hasta el momento”, explicó la institución.

    Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, y suma 66 víctimas mortales, según la información.

    Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia
    Vista de uno de los numerosos edificios que han colapsado en la ciudad de Cali. EFE/Sandra Becerra

    La cifra aportada solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, los más afectados por la tragedia, ya que el Gobierno colombiano no actualiza datos desde el mediodía del lunes.

    El balance tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado de que no encuentran a familiares y amigos.

    Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia
    Edificios y casas afectadas este martes en Pereira (Colombia), tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. EFE/ Carlos Ortega

    En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

    Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.

    El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT). Tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

    EFE

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