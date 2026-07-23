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    Balance

    Sube a 5,398 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

    EFE
    Sube a 5,398 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela
    Fotografía del 18 de julio de 2026 que muestra a voluntarios que realizan labores de remoción de escombros en edificios destruidos por los terremotos en Caraballeda (Venezuela). EFE

    El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5,398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

    Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16,740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.

    El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17,907 personas perdieron sus viviendas, un número que se había mantenido igual desde el pasado 7 de julio y que este martes bajó a 17,265.

    El alto funcionario no explicó por qué la cifra volvió a subir a 17,907.

    De momento, hay 23,335 personas en 107 campamentos transitorios, 213 más que el martes, mientras 128,324 familias han sido atendidas por las autoridades.

    Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1,463 réplicas -58 más respecto al anterior- desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

    El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

    Las autoridades no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a más de 29,000 a las que no se ha podido contactar.

    Según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado, el número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50,000.

    Víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.

    EFE

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