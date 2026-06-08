Suben a 19 los muertos por terremoto en Filipinas, con 12 desaparecidos y más de 100 heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Emiten alerta de tsunami, colapsaron algunos centros comerciales, supermercados y escuelas y suspenden vuelos a la isla de Mindanao.

Filipinas elevó este lunes a 19 las muertes y a 12 el número de desaparecidos por el terremoto de 7,8 de magnitud que sacudió la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago, en una nueva actualización del balance oficial, que incluye más de un centenar de heridos.

El portavoz del equipo de Defensa Civil, Junie Castillo, declaró sobre las 15.00 hora local que el número de muertes reportadas por los equipos de rescate había subido de 14 a 19 en las últimas tres horas, al tiempo que se duplicó el total de desaparecidos en Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas.

Además, el total de heridos subió de 131 a 134.

EFE/EPA/EMIL ELBERT P. PRUDENTE

El terremoto, registrado a las 07:37 hora local de este lunes, a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, ha dejado al menos unas 10,000 familias afectadas por la devastación en las zonas más golpeadas, en las que colapsaron algunos centros comerciales, supermercados y escuelas.

Por su parte, el Departamento de Educación ha ordenado brindar apoyo de emergencia a unas 6,224 escuelas afectadas en cinco regiones de Mindanao, donde unos 3,2 millones de estudiantes se han visto afectados por la suspensión de clases decretada justo el día que comenzaba el año escolar 2026-2027.

EFE/EPA/CERILO EBRANO

Entretanto, el aeropuerto internacional que sirve a la ciudad General Santos, también en Mindanao, canceló 17 vuelos en la mañana, según confirmó en Facebook la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

En redes sociales circulan vídeos que muestran el colapso de algunas infraestructuras, en las que decenas de rescatistas buscan a supervivientes y atienden a heridos.

Asimismo, el servicio eléctrico y de telecomunicaciones se han visto interrumpidos en varias zonas de la isla de Mindanao, donde el temblor ha estado seguido por más de 130 réplicas, algunas con una magnitud de hasta 6,7.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia “están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas”.

Horas después del primer seísmo, las autoridades de Filipinas, Malasia y Japón cancelaron la alerta de tsunami.