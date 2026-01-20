Panamá, 20 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sudamérica

    Suben a 20 las víctimas de los incendios del sur de Chile y detienen a un sospechoso de provocarlos

    EFE
    Suben a 20 las víctimas de los incendios del sur de Chile y detienen a un sospechoso de provocarlos
    Dos mujeres observan un incendio forestal este lunes, en la comuna de Chaimávida, en Concepción a unos 491 km aproximadamente de Santiago (Chile). EFE

    El ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde, confirmó la noche del lunes que ascendió a 20 el número de víctimas de los fuegos forestales que queman desde el sábado en las regiones sureñas de Ñuble y Biobío.

    La emergencia, que dejó miles de evacuados, 75 heridos y más de 500 personas albergadas, ha consumido 20,000 hectáreas en el BíoBio, la región más afectada, en especial la comuna de Penco, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

    Un hombre fue detenido este lunes por la noche en esta localidad por presuntamente intentar comenzar un incendio en este sector: “Se le incautó un encendedor con el cual, presuntamente, estaba encendiendo fuego y, también, una bolsa de nailon que tenía en su interior cable con cobre”, señaló el mayor Bruno Gallardo.

    El arrestado, de 50 años y con antecedentes de hurto e infracción a la Ley de Drogas, fue retenido por vecinos después de encontrarle supuestamente prendiendo fuego con un encendedor a vegetación en las cercanías de un cuartel de Bomberos.

    Desde el inicio de los fuegos, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que el Estado “perseguirá” a los responsables de los incendios y que los hechos “no quedarán impunes”.

    El lunes el presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, comparecieron en una inédita muestra de unidad desde La Moneda, en la que llamaron a la responsabilidad ciudadana.

    Boric agradeció la “disposición” de Kast, su gran rival político y quien se encuentra en sus antípodas ideológicas, e indicó que al ultraderechista le tocará liderar “parte del importante proceso de reconstrucción”.

    Las regiones afectadas se mantienen en alerta roja, bajo Estado de Catástrofe y en toque de queda nocturno. Las condiciones climáticas han sido adversas para enfrentar los fuegos, con temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle y que ha complicado las tareas de extinción.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • La cadena completa del caso de peculado en la Autopista Arraiján-La Chorrera: poder, empresa y control fallido. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • Chilibre, el corregimiento pobre del distrito capital que quedó fuera de las partidas extraordinarias del MEF. Leer más