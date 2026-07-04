Panamá, 04 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 04 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reporte de autoridades

    Suben a 2.954 los fallecidos y a 16,592 los heridos por los terremotos en Venezuela

    EFE
    Suben a 2.954 los fallecidos y a 16,592 los heridos por los terremotos en Venezuela
    Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona un afectada por el doble terremoto en Caraballeda, La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

    La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2,954, mientras que la de heridos se elevó a 16,592, informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

    Según el balance oficial, 6,462 personas fueron rescatadas y 16,309 perdieron su vivienda, por lo que se habilitaron 80 campamentos transitorios.

    El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

    Además, hay 3,281 rescatistas internacionales y 26,984 voluntarios registrados, señaló el alto funcionario.

    Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido.

    Hasta el jueves 25 de junio, un día después de los sismos, había al menos 157 personas desaparecidas, según cifras oficiales.

    Por su parte, la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos.

    Tras los terremotos del 24 de junio, se registraron 942 réplicas, agregó el presidente del Parlamento.

    El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

    Anteriormente, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron cuantiosos.

    Los recientes sismos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

    Este sábado, cuando se cumplen diez días de los terremotos, Venezuela evalúa los daños causados en infraestructuras e intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 19:57 Suben a 2.954 los fallecidos y a 16,592 los heridos por los terremotos en Venezuela Leer más
    • 19:46 De Panamá al frente de guerra entre Rusia y Ucrania: la historia del panameño que quedó atrapado en el conflicto  Leer más
    • 19:23 Marruecos avanza a cuartos con goleada sobre Canadá Leer más
    • 18:25 Ifarhu entregará tarjetas y activará nueva modalidad de pago del Pase-U Leer más
    • 18:18 Universidad de Panamá espera aprobación de crédito por $20 millones para cubrir compromisos financieros Leer más
    • 17:56 La artillería francesa contra el escudo paraguayo Leer más
    • 17:32 Diputado Zúñiga vuelve a la carga con el proyecto anticorrupción que la Asamblea frenó dos veces Leer más
    • 17:30 Ley de buhoneros: qué establece la nueva normativa y cuándo comenzará a aplicarse Leer más
    • 17:00 Naturaleza jurídica del contrato de servicios educativos en Panamá Leer más
    • 16:45 Antonelli saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña Leer más