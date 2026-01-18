Suben a 7 los muertos y a 25 los heridos tras el descarrilamiento de dos trenes en el sur de España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos siete personas han muerto, unas 25 se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de Málaga (sur) e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

De estos siete fallecidos, tres viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua, mientras que por ahora se desconoce en que convoy viajaban los últimos dos muertos confirmados.

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo, según indicaron a EFE fuentes de esta empresa. Los dos últimos vagones del tren fueron los que han descarrilado, y el último de ellos ha quedado volcado sobre uno de sus lados, según ha relatado el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente.

Por su parte, el servicio de emergencias de la región de Andalucía (sur) reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se se desplazaron al lugar del accidente.