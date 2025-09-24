Panamá, 24 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INVESTIGACIÓN

    Suben a tres las muertes en tiroteo a un centro de inmigración en Texas

    EFE
    Suben a tres las muertes en tiroteo a un centro de inmigración en Texas
    El tiroteo fue en Dallas. EFE

    Un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas) este miércoles deja al menos tres muertos y varios heridos, según informaron las autoridades estadounidenses.

    El sospechoso, que falleció a causa de una “herida autoinflingida”, disparó hacia las instalaciones de ICE, al noreste de Dallas, desde un edificio aledaño, indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena Fox News.

    Los fallecidos son “posiblemente” migrantes que estaban detenidos en el edificio, añadió la portavoz, que especificó que ningún agente de ICE o policía local se encuentra entre las víctimas fatales.

    “Parece haber sido un francotirador”, indicó McLaughlin, pero agregó que la investigación aún está pendiente.

    La policía de Dallas confirmó el incidente, asegurando que recibieron una llamada a las 6:40 hora local pidiendo “apoyo” a un agente y adelantó que la investigación preliminar determinó que el sospechoso disparó desde un “edificio gubernamental” adyacente a las instalaciones de ICE.

    Aún se desconoce la identidad de las víctimas.

    A pesar de que las autoridades aseguran que se desconoce por el momento el motivo detrás del ataque, varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump, incluyendo el vicepresidente, JD Vance, lo vincularon de inmediato con la “violencia” y las amenazas contra “las fuerzas del orden”.

    “El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe parar”, indicó el republicano en su plataforma de la cuenta X.

    Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró “ataque organizado”.

    Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más