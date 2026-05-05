Suben a tres los ocupantes muertos de avioneta que se estrelló contra edificio en Brasil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La muerte de un empresario que había quedado gravemente herido elevó a tres el número de víctimas mortales entre los ocupantes de una avioneta que se estrelló este lunes contra un edificio residencial en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais (sudeste).

La tercera muerte fue confirmada por la Fundación Hospitalaria del Estado de Minas Gerais (Fhemig) en un comunicado.

Otros dos ocupantes de la aeronave continúan ingresados en otro hospital y su estado de salud es considerado grave, informaron fuentes médicas.

La tercera víctima fue identificada como Leonardo Berganholi, un empresario de 50 años que estaba entre los pasajeros del monomotor y que no resistió a la gravedad de las heridas que sufrió en el accidente aéreo.

Su hijo, Arthur Schaper Berganholi, de 25 años, fue ingresado en el hospital Juan XXIII junto con el también empresario Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 años y que también viajaba en la avioneta.

Las primeras dos víctimas, que murieron en el momento del choque, fueron identificadas como Wellington Oliveira, de 34 anos y que pilotaba la aeronave, y Fernando Moreira Souto, de 36 años e hijo del alcalde de Jequitinhonha, una pequeña ciudad en el interior de Minas Gerais.

Los pasajeros de la aeronave estaban vinculados a la empresa Uaitag, que actúa en el sector de tecnología y tarjetas.

La avioneta, un monomotor de prefijo PT-EYT fabricado por la brasileña Embraer, había despegado de la ciudad de Teófilo Otoni con seis personas a bordo e hizo una escala en el aeropuerto de Pampulha, en Belo Horizonte, en donde dos de los pasajeros desembarcaron y otro, Almeida Souto, embarcó.

Poco después de haber despegado de Pampulha con destino a São Paulo, su destino final, la aeronave perdió potencia y comenzó a sobrevolar una región muy poblada y edificada de Belo Horizonte antes de estrellarse.

Según el Cuerpo de Bomberos, no hubo víctimas entre los residentes del inmueble, que fue evacuado de manera preventiva mientras los expertos analizan si su estructura fue comprometida.

La aeronave quedó incrustada en la zona de las escaleras de una edificación de tres pisos y no llegó a impactar directamente los apartamentos.