Capitán del submarino argentino no consideró una emergencia el ingreso de agua al navío

La Armada argentina informó este martes 28 de noviembre de 2017 que el capitán del submarino ARA San Juan no consideró una emergencia el ingreso de agua a la nave, que causó un cortocircuito en algunas de sus baterías horas antes de que desapareciera hace 13 días.

El portavoz de la Armada, capitán Enrique Balbi, dijo en rueda de prensa que en ningún momento ni el comandante del submarino desaparecido el 15 de noviembre ni su comandante superior desde tierra consideraron ese hecho “ni como una emergencia ni como una avería de gran magnitud”. “Si hubiese sido una emergencia él (capitán del submarino) hubiera salido a superficie y le hubiese informado al comandante para que destaque una unidad para que la acompañe a puerto... en este caso decidió continuar a Mar del Plata”, su destino final, precisó Balbi.

Ese 15 de noviembre el ARA San Juan informó la entrada de agua de mar cuando realizaba el snorkel y estaba cargando baterías. El agua se dirigió por el sistema de ventilación a una bandeja de conexión de las baterías de proa provocando un cortocircuito y humo sin llamas que, según se reportó desde la nave, fue subsanado, lo que determinó que siguiera navegando en inmersión hacia la base de Mar del Plata, unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Horas después se produjo una explosión que fue detectada por la Organización para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés).

Further analysis still confirm short, broadband, underwater signal/#explosion-like features with possible resonances and echoes. #Argentina#ARASanJuan#submarine : H10N_LEBlocation_reflections_map_with_legend.PNG pic.twitter.com/VUqQ4WIexP