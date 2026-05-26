Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Tensión en Asia

    Taiwán detecta la segunda ‘patrulla de preparación para el combate’ china en una semana

    EFE
    Taiwán detecta la segunda ‘patrulla de preparación para el combate’ china en una semana
    Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán (MDN), que muestra a un marinero taiwanés observando las actividades del destructor chino Yinchuan a bordo de la fragata Kun Ming, este lunes, en aguas cercanas a Taiwán. EFE

    El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán detectó este lunes una nueva “patrulla conjunta de preparación para el combate” del Ejército chino en las cercanías de la isla, la segunda en menos de una semana, en un contexto de recrudecimiento de las tensiones entre Taipéi y Pekín.

    En un comunicado, la cartera castrense señaló que había detectado 21 incursiones de distintos tipos de aeronaves chinas, entre ellas cazas J-10 y J-16, aviones de alerta temprana KJ-500 y drones, realizando actividades en el mar.

    Del total de esos aparatos, 16 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán e ingresaron en las regiones norte, centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una “patrulla conjunta de preparación para el combate” junto a buques de la Armada.

    “Las Fuerzas Armadas emplearon medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para mantener un estricto control de la situación, y desplegaron aeronaves, buques y sistemas de misiles costeros para responder de manera adecuada”, señaló el MDN, subrayando que las actividades del Ejército chino pretendían “hostigar las aguas y el espacio aéreo circundantes” de Taiwán.

    En un gesto inusual, el ministerio también publicó tres imágenes sobre estos movimientos: una de un caza F-16 isleño supervisando las actividades de un avión cisterna YU-20 escoltado por dos cazas chinos, y otras dos del destructor Yinchuan de la Armada china tomadas desde la fragata taiwanesa Kun Ming.

    Esta “patrulla de preparación para el combate”, que se suma a la realizada el pasado 19 de mayo, tuvo lugar después de la cumbre celebrada en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, en la que ambos abordaron la situación de Taiwán.

    Durante el encuentro, Xi advirtió a su homólogo estadounidense de que una “mala gestión” de la cuestión taiwanesa podría provocar un “choque” o incluso un “conflicto” entre ambas potencias, y sostuvo que la “independencia” de la isla y la paz en el estrecho de Taiwán son “incompatibles”.

    Posteriormente, el republicano sugirió que podría pausar la aprobación de un paquete de armas a Taipéi valorado en 14,000 millones de dólares, recalcó que no tenía intención de librar una guerra en defensa de Taiwán e insinuó que Xi podría tratar de “apoderarse” de este territorio una vez que él abandone la Casa Blanca.

    Estas dos patrullas de preparación para el combate se enmarcan, además, en un despliegue naval chino más amplio: el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, alertó el fin de semana de que China había movilizado más de 100 buques alrededor de la primera cadena de islas en los últimos días.

    EFE

    Agencia de noticias


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