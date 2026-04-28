TEON impulsa una Declaración Universal de gobernanza orientada a la naturaleza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La institución internacional de gobierno funcional TEON (The Embassy of Nature), representada por su presidente, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico VI Marques de Lises, impulsó una Declaración Universal sobre gobernanza y políticas públicas orientadas a la naturaleza, liderada en la Universidad de Harvard por la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos, puesto que Ecuador fue la primera nación del mundo en incorporar los derechos de la naturaleza en su Constitución.

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, este programa establece un marco de referencia internacional para que Estados, organismos multilaterales, instituciones académicas y actores estratégicos avancen en la incorporación progresiva de factores naturales dentro de sus políticas públicas, estrategias de inversión y modelos de desarrollo.

“La naturaleza no puede seguir siendo un espectador del sistema global. Es el próximo gran actor económico del mundo, y la identidad natural es la llave para integrarla de forma real en la economía, la política y la gobernanza de nuestros países. Quien entienda el valor económico de su identidad, liderará la próxima economía global”, afirmó Fernández-Salvador y Campodonico.

Una Declaración Universal para cambiar los modelos tradicionales

El documento, titulado ‘The Universal Declaration on Nature-Informed Governance and Public Policy Frameworks’, fue validado académicamente en la Universidad de Harvard el pasado 18 de abril y posteriormente oficializado en EarthX 2026, evento celebrado en Dallas del 20 al 22 del mismo mes.

El director ejecutivo de TEON, Daniel del Valle, explicó que la Declaración plantea la necesidad de que los modelos tradicionales de gobernanza evolucionen para reflejar la influencia de los sistemas naturales en la estabilidad económica, la planificación territorial y la resiliencia institucional.

En el marco de EarthX, el foro de capital ambiental de mayor dimensión internacional con la participación de los bancos más importantes del mundo, entre ellos Wells Fargo, el presidente de TEON (The Embassy of Nature) mantuvo un encuentro oficial de alto nivel con el primer ministro del Reino de Tonga, Fatafehi Fakafnua, así como con embajadores de los países del Pacífico Sur ante la ONU y los Estados Unidos y representantes oficiales de la región, incluyendo a Tonga, Tuvalu, Islas Salomón, Nauru y Samoa, entre otros.

Estos países, ubicados en la región de Oceanía, enfrentan desafíos urgentes derivados del cambio climático, particularmente en relación con la elevación del nivel del mar, la resiliencia de sus ecosistemas y la sostenibilidad de sus economías.

TEON avanza acuerdos con los países

El encuentro tuvo como objetivo principal explorar su eventual adhesión a la Declaración universal de los Derechos de la Naturaleza, así como avanzar en mecanismos concretos de cooperación. En este contexto, el Reino de Tonga podría convertirse, en las próximas semanas, en la primera nación soberana en sumarse formalmente a esta iniciativa.

Asimismo, TEON (The Embassy of Nature) y el Reino de Tonga avanzaron en el cierre de una alianza estratégica orientada a movilizar inversión hacia iniciativas de capitalismo cultural y capitalismo ambiental, con el objetivo de fortalecer la resiliencia económica y ecológica del país, al tiempo que se posiciona como referente global en la integración de la naturaleza dentro de los sistemas económicos y de gobernanza.

Durante 2026, la organización prevé difundir el enfoque de la Declaración en diferentes escenarios globales como la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York, así como en los Grandes Premios de Fórmula 1 Miami Grand Prix y Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, Art Basel Miami Beach y la Biennale de Venecia.

De forma paralela, y tras la firma de un convenio de cooperación con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), TEON avanza en la suscripción del primer tratado basado en los principios de esta Declaración, además del desarrollo de otros espacios de articulación regional con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En ese marco, la institución informó de que diversos Estados iniciaron acercamientos para examinar su adhesión a los principios de la Declaración y al desarrollo de instrumentos de cooperación y tratados para avanzar en la integración de la naturaleza dentro de sus marcos de gobernanza.