    Sismo

    Terremoto en Turquía sin víctimas interrumpe brevemente los vuelos en Estambul

    EFE
    Aeropuerto de Estambul. Katiuska Hernández/LP

    Un terremoto de magnitud 5.4 en Anatolia occidental, registrado poco antes del mediodía de este domingo, que no ha causado víctimas, provocando solo daños materiales menores, ha interrumpido brevemente el tráfico aéreo en uno de los dos aeropuertos de Estambul.

    El sismo, de magnitud 5.4, con epicentro en Simav, un municipio de 60,000 habitantes en la provincia de Kütahya, tuvo lugar a las 12.59 h (9.59 GMT) y se pudo sentir incluso en Estambul, unos 200 kilómetros más al norte.

    Aunque el temblor provocó pánico en la región, no se registraron víctimas ni tampoco heridos, como confirmó horas más tarde el Ministerio de Sanidad turco, y la prensa recoge solo daños materiales menores, como la aparición de grietas en algunos edificios.

    Sin embargo, los sensores dieron alerta en el aeropuerto de Sabiha Gökçen, situado en el lado asiático de Estambul, y motivaron una breve verificación de la pista, que apenas duró 5 minutos, pero obligó a dos aviones a posponer su aterrizaje, informa la cadena NTV.

    En mayo de 2011, Simav, situado 90 kilómetros al suroeste de la capital de la provincia, Kütahya, ya fue epicentro de un terremoto de magnitud 5.9, que causó dos muertos y un centenar de heridos.

    La falla geológica en la que se encuentra Simav se prolonga hacia el oeste hasta Sindirgi, a una distancia de 70 kilómetros, donde tuvo lugar el pasado 10 de agosto un terremoto de magnitud 6.1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, dañando 16 edificios.

    EFE

    Agencia de noticias

