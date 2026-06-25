Panamá, 25 de junio del 2026
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    Terremoto en Venezuela provoca muestras de solidaridad y preocupación por falta de información

    Yasser Yánez García
    Terremoto en Venezuela provoca muestras de solidaridad y preocupación por falta de información
    Médicos atienden a una persona herida este miércoles, en Caracas (Venezuela). EFE

    Las reacciones de solidaridad hacia Venezuela no se hicieron esperar tras los terremotos de 7.1 y 7.5 que sacudieron este miércoles varias regiones del país sudamericano.

    El dirigente opositor Edmundo González Urrutia afirmó que los terremotos causaron daños importantes, con estructuras afectadas y escenas de pánico en las calles.

    González también manifestó preocupación por la falta de información disponible sobre la magnitud de la emergencia. Según señaló, los venezolanos dentro y fuera del país enfrentan dificultades para conocer la situación de sus familiares y determinar el alcance de los daños.

    Asimismo, destacó el trabajo de periodistas que han documentado los acontecimientos sobre el terreno, pese a las limitaciones para acceder y difundir información.

    Por su parte, la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por los movimientos telúricos.

    “Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”, expresó Machado.

    La dirigente también hizo un llamado a la unidad y a la solidaridad entre los venezolanos frente a la emergencia.

    “Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, manifestó.

    De igual forma, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió un mensaje a través de su cuenta de X, donde ofrecía ayuda humanitaria al país sudamericano. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias”.

    A su vez, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío de 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad.

    La Iglesia católica en Panamá también emitió un mensaje en el que expresaron su “profunda cercanía, solidaridad y comunión” con los venezolanos que enfrentan las consecuencias de los movimientos telúricos.

    En el comunicado, elevaron oraciones por las familias afectadas y pidió fortaleza para quienes han sufrido los efectos del sismo, así como sabiduría para las autoridades y los equipos de emergencia que participan en las labores de asistencia.

    Además, manifestaron su respaldo a la Conferencia Episcopal Venezolana, destacando su papel de acompañamiento espiritual durante la emergencia.

    “Nos unimos de manera especial a la Conferencia Episcopal Venezolana, confiando en que continuará siendo signo de esperanza, consuelo y acompañamiento para el pueblo fiel en estos momentos de dificultad”, señala el mensaje.

    También dedicaron palabras a la comunidad venezolana residente en Panamá, reconociendo la preocupación de muchos de sus integrantes por la situación de familiares y seres queridos en su país de origen.

    Yasser Yánez García

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