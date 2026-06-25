Terremoto en Venezuela provoca muestras de solidaridad y preocupación por falta de información

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las reacciones de solidaridad hacia Venezuela no se hicieron esperar tras los terremotos de 7.1 y 7.5 que sacudieron este miércoles varias regiones del país sudamericano.

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia afirmó que los terremotos causaron daños importantes, con estructuras afectadas y escenas de pánico en las calles.

González también manifestó preocupación por la falta de información disponible sobre la magnitud de la emergencia. Según señaló, los venezolanos dentro y fuera del país enfrentan dificultades para conocer la situación de sus familiares y determinar el alcance de los daños.

Han pasado tres horas y seguimos con poca información sobre las consecuencias de los sismos. Lo que es cierto es que no tenemos la capacidad de respuesta que Venezuela merece.



Los equipos de rescate, el sistema de salud, la infraestructura de comunicaciones llegan a esta… https://t.co/lusVWL30Un — Edmundo González (@EdmundoGU) June 25, 2026

Asimismo, destacó el trabajo de periodistas que han documentado los acontecimientos sobre el terreno, pese a las limitaciones para acceder y difundir información.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por los movimientos telúricos.

“Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”, expresó Machado.

Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia.



Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento.



Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026

La dirigente también hizo un llamado a la unidad y a la solidaridad entre los venezolanos frente a la emergencia.

“Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, manifestó.

De igual forma, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, envió un mensaje a través de su cuenta de X, donde ofrecía ayuda humanitaria al país sudamericano. “Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias”.

Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 25, 2026

A su vez, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío de 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

La Iglesia católica en Panamá también emitió un mensaje en el que expresaron su “profunda cercanía, solidaridad y comunión” con los venezolanos que enfrentan las consecuencias de los movimientos telúricos.

En el comunicado, elevaron oraciones por las familias afectadas y pidió fortaleza para quienes han sufrido los efectos del sismo, así como sabiduría para las autoridades y los equipos de emergencia que participan en las labores de asistencia.

Además, manifestaron su respaldo a la Conferencia Episcopal Venezolana, destacando su papel de acompañamiento espiritual durante la emergencia.

“Nos unimos de manera especial a la Conferencia Episcopal Venezolana, confiando en que continuará siendo signo de esperanza, consuelo y acompañamiento para el pueblo fiel en estos momentos de dificultad”, señala el mensaje.

También dedicaron palabras a la comunidad venezolana residente en Panamá, reconociendo la preocupación de muchos de sus integrantes por la situación de familiares y seres queridos en su país de origen.