Terremotos en Venezuela: daños a infraestructuras alcanzarían los $37,000 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una estimación cuantitativa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Undrr) refleja que los daños físicos directos ocasionados por los dos terremotos que estremecieron varias ciudades de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, alcanzarían los $37,000 millones.

De acuerdo con datos divulgados por la Undrr, las afectaciones en edificaciones residenciales, comerciales, educativas, de salud, institucionales e industriales se estiman en alrededor del 3% del stock total expuesto, equivalentes a $24,000 millones.

Además, se indica que los daños en infraestructura de agua y saneamiento, telecomunicaciones, vías, ferrocarriles, energía, puertos, aeropuertos, petróleo y gas se estiman en alrededor del 4% del stock total expuesto, equivalentes a $13,000 millones.

“Estos valores, que suman $37,000 millones, corresponden exclusivamente a daños físicos directos sobre edificaciones e infraestructura y no incluyen pérdidas económicas indirectas, interrupciones de actividades productivas y de servicios, costos de atención de la emergencia, efectos en las cadenas de suministro, impactos sociales, ambientales o macroeconómicos, ni los costos asociados con la recuperación integral, reforzamiento estructural y reconstrucción”, se indica en el documento.

Cerca de 3,000 rescatistas trabajan en las labores de búsqueda. EFE

El 24 de junio de 2026, la zona norte de Venezuela fue sacudida por dos terremotos: uno de magnitud 7.2 y el otro de 7.5, con solo 39 segundos de diferencia.

Se resalta que los daños de los sismos se concentraron principalmente en los estados de La Guaira (antiguo estado Vargas), el Distrito Capital, Aragua, Yaracuy y Falcón.

En el informe de la Undrr se resalta que, para la estimación cuantitativa de los daños, se combinaron modelos de amenaza, exposición y vulnerabilidad física utilizando el software RiskOne de la plataforma CAPRA ROBOT, aplicando las reglas de agregación de Ordaz (2016) para la ocurrencia simultánea de ambos sismos.

Asimismo, se explica que “los valores absolutos pueden diferir de los inventarios reales disponibles actualmente. No obstante, el orden de magnitud de los daños y los porcentajes relativos constituyen indicadores metodológicamente robustos para este tipo de estimaciones iniciales”.

De acuerdo con las últimas cifras divulgadas por las autoridades, en las zonas afectadas por los derrumbes hay unos 3,000 rescatistas internacionales, que continúan con las labores de búsqueda de sobrevivientes.

Los terremotos en Venezuela han dejado al menos 2,295 fallecidos y 11,267 heridos.

Según los reportes del Gobierno de Venezuela, hasta el 2 de julio, se reportaban 855 edificios dañados, de los cuales 189 colapsaron completamente.