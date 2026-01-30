Tessa Thompson regresa a la pantalla con His & Hers

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tessa Thompson es una conocida actriz y productora estadounidense, ha estado en papeles en el Universo Cinematográfico de Marvel como Valkyrie en Thor: Ragnarok y Bianca en la saga Creed, entre otras producciones.

Recientemente, en su nuevo papel en His & Hers, serie estrenada el pasado 8 de enero de 2026, Tessa Thompson interpreta a Anna, una periodista que decide volver a su pequeño pueblo luego de enterarse de un misterioso asesinato. Ese regreso no solo revive viejos recuerdos, sino que también la pone en el centro de la atención policial.

Del otro lado está Jack, el detective del caso y su exesposo, interpretado por Jon Bernthal. A medida que avanza la investigación, ambos quedan envueltos en un juego de sospechas y secretos que hacen la historia cada vez más intrigante.

Por otro lado, vale recordar que en 2019 la actriz compartió en sus historias de Instagram una imagen de la bandera de Panamá acompañada del mensaje “It’s me” (“Soy yo”), un gesto con el que dejó claro el orgullo que siente por sus raíces panameñas. Thompson es hija del músico panameño Marc Anthony Thompson.

Tessa Thompson, una heroína de Marvel con sangre panameña