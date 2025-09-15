Panamá, 15 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Gala

    ‘The Studio’ se alza como la serie más galardonada de la edición 77 de los premios Emmy

    EFE
    ‘The Studio’ se alza como la serie más galardonada de la edición 77 de los premios Emmy
    El director canadiense Seth Rogen (der.) y el guionista canadiense Evan Goldberg (izq.) reciben el premio Emmy a la mejor dirección en una serie de comedia por "The Studio". EFE

    ‘The Studio’, de Apple TV+, se convirtió en la serie más galardonada de la edición 77 de los premios Emmy con 13 galardones, seguida de ‘The Penguin’, de HBO Max, que se alzó con 9 premios, mientras que ‘Severance’, de Apple TV+, y ‘Adolescence’, de Netflix, obtuvieron 8 estatuillas cada una.

    Mejor serie de comedia:

    The Studio

    Mejor serie de drama:

    The Pitt

    Mejor serie limitada:

    Adolescence

    Mejor actor en una serie de comedia:

    Seth Rogen (The Studio)

    Mejor actriz en una serie de comedia:

    Jean Smart (Hacks)

    Mejor actor en una serie de drama:

    Noah Wyle (The Pitt)

    Mejor actriz en una serie de drama:

    Britt Lower (Severance)

    Mejor actor en una serie limitada:

    Stephen Graham (Adolescence)

    Mejor actriz en una serie limitada:

    Cristin Milioti (The Penguin)

    Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

    Hannah Einbinder (Hacks)

    Mejor actor secundario en una serie de comedia:

    Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

    Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

    Katherine LaNasa (The Pitt)

    Mejor actor secundario en una serie dramática:

    Tramell Tillman (Severance)

    Mejor actor secundario en una serie limitada:

    Owen Cooper (Adolescence)

    Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

    Erin Doherty (Adolescence).

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • Fallece hijo del magistrado Cecilio Cedalise en apartamento de San Francisco. Leer más
    • Thomas Christiansen igualará al Bolillo Gómez: Panamá volverá a su mejor posición histórica 11 años después. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’. Leer más
    • Flores, cultura y tradición: Tierras Altas celebra su Novena Parada. Leer más
    • DGI encontró empresas grandes que facturaban solo la mitad de sus ventas para evadir impuestos. Leer más
    • ‘Esta modificación tiene nombre y apellido’: Esmeralda de Troitiño sobre la propuesta que beneficiaría a Martinelli. Leer más