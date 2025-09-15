‘The Studio’ se alza como la serie más galardonada de la edición 77 de los premios Emmy

‘The Studio’, de Apple TV+, se convirtió en la serie más galardonada de la edición 77 de los premios Emmy con 13 galardones, seguida de ‘The Penguin’, de HBO Max, que se alzó con 9 premios, mientras que ‘Severance’, de Apple TV+, y ‘Adolescence’, de Netflix, obtuvieron 8 estatuillas cada una.
Mejor serie de comedia:
The Studio
Mejor serie de drama:
The Pitt
Mejor serie limitada:
Adolescence
Mejor actor en una serie de comedia:
Seth Rogen (The Studio)
Mejor actriz en una serie de comedia:
Jean Smart (Hacks)
Mejor actor en una serie de drama:
Noah Wyle (The Pitt)
Mejor actriz en una serie de drama:
Britt Lower (Severance)
Mejor actor en una serie limitada:
Stephen Graham (Adolescence)
Mejor actriz en una serie limitada:
Cristin Milioti (The Penguin)
Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:
Hannah Einbinder (Hacks)
Mejor actor secundario en una serie de comedia:
Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
Mejor actriz secundaria en una serie dramática:
Katherine LaNasa (The Pitt)
Mejor actor secundario en una serie dramática:
Tramell Tillman (Severance)
Mejor actor secundario en una serie limitada:
Owen Cooper (Adolescence)
Mejor actriz secundaria en una serie limitada:
Erin Doherty (Adolescence).