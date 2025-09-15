‘The Studio’ se alza como la serie más galardonada de la edición 77 de los premios Emmy

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

‘The Studio’, de Apple TV+, se convirtió en la serie más galardonada de la edición 77 de los premios Emmy con 13 galardones, seguida de ‘The Penguin’, de HBO Max, que se alzó con 9 premios, mientras que ‘Severance’, de Apple TV+, y ‘Adolescence’, de Netflix, obtuvieron 8 estatuillas cada una.

Mejor serie de comedia:

The Studio

Mejor serie de drama:

The Pitt

Mejor serie limitada:

Adolescence

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen (The Studio)

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower (Severance)

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham (Adolescence)

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti (The Penguin)

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder (Hacks)

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller (Somebody Somewhere)

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa (The Pitt)

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman (Severance)

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper (Adolescence)

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty (Adolescence).