Tic-tac nuclear: el 28 de septiembre podría sellar la debacle diplomática de Teherán

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Los próximos días se perfilan como de alta tensión para Irán, que se encuentra en una encrucijada diplomática con su programa nuclear ya que el reloj está corriendo y amenaza con pararse en cinco días, el 28 de septiembre.

Las negociaciones que se están desarrollando en Nueva York, son la última esperanza que le queda a Teherán para evitar la reimposición de severas sanciones de Naciones Unidas y un aislamiento mayor. El desenlace podría desestabilizar aún más la región.

El ambiente es de cautela y no disimula su preocupación, Rafael Grossi, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien ya había anunciado en Viena la semana pasada que había acercamiento con Irán para reactivar inspecciones, pero que faltaba llegar a un acuerdo definitivo, en eso están esta semana.

Ahora en entrevista con medios, Grossi, utilizó un eufemismo para describir la actual etapa de conversaciones con Irán, ha dicho que están en “fase difícil” de lo cual entendemos que en esta recta final aún quedan desafíos enormes que afrontar.

Este 28 de septiembre es la marca del punto de no retorno, sino se llega a un acuerdo en esa fecha, se activa el mecanismo de reactivación de sanciones de la ONU, conocido como el “snapback”. Llegado el día y la hora, sin acuerdo, se activaráde forma inmediata.

Hace unas semanas, en el Cairo, Irán y el OIEA alcanzaron un acuerdo técnico para reanudar inspecciones progresivas, fue una muy buena noticia, pero la desconfianza persiste. A fines del mes pasado la Troika Europea (Alemania, Francia y Gran Bretaña acusó a Irán de incumplir con el acuerdo del 2015.

El Consejo de Seguridad de la ONU , este viernes 19 de septiembre, voto a favor de reactivar las sanciones contra Irán, aunque la resolución no alcanzo los nueve votos necesarios, el proceso quedo abierto y la presión internacional ha sido más intensa.

Pudimos conversar con el experto el tema, el profesor de la universidad de Raichman Herzelya, Meir Javendanfar, nacido en Irán y de visita en Panamá, quien vaticina que, si el régimen iraní logra reconstruir su programa nuclear y su programa de misiles, la próxima guerra esta próxima.

Javendafar, asegura que detrás de la inestabilidad de la región, esta Irán, financiando a los Huties en Yemen, los chiitas en Irak, Jezbolah en Líbano y Siria y al movimiento radical islámico palestino, Hamas.

A Nueva York ya llegó la delegación iraní, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, quien tiene la misión clara de defender ante la ONU “naturaleza pacífica” del programa nuclear iraní.

Busca a contra reloj, en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, desactivar el mecanismo “snapback”, y encontrar un camino en donde occidente este másconfiado de los verdaderos propósitos de Irán.

Pero el terreno es volátil, los señalamientos de la Organización Internacional de Energía OIEA, es que Teherán ha permitido y elevado el enriquecimiento de uranio al 60%, lo cual es alarmante y pareciera encaminarse a un arma nuclear.

Las relaciones de la OIEA con Irán se suspendieron hace unos meses cuando el organismo denuncio que Irán había impedido la supervisión en sus instalaciones nucleares, luego de la cual Israel y Estados Unidos atacaron Irán.

Lo políticos iranies no la ponen fácil para su país, recientemente, 71 parlamentarios iraníes (24.5% del total), tuvieron la idea y la concretaron de enviar una carta al Consejo Supremo de Seguridad Nacional donde solicitaban una “reevaluación de la doctrina de defensa del país” y encaminarse a producir un arma nuclear.

La preocupación no se limita solo a Israel o Estados Unidos y las potencias europeas, en la región los saudíes y los emiratos observan con recelo, ya que una potencia nuclear como vecina alteraría el equilibrio estrategia del Golfo. Turquía en tanto que también comparte de frontera con Irán ha reforzado mediadas de control fronterizo en caso tal de que la crisis se desborde hacia su territorio.

El reloj nuclear avanza, diplomacia de Teherán se enfrenta a un desafío ante la ONU, debe abrir las puertas, sin restricciones a las inspecciones, esclarecer el destino de material ya procesado, está en juego el futuro de su economía ya aislada y golpea, el progreso de su desarrollo tecnológico, tienen que decidir si seguir desafiando o encontrar un camino de dialogo con Europa y la ONU evitar la inminencia de una catástrofe diplomática.