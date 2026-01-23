Panamá, 23 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RED SOCIAL

    TikTok vende mayoría de operaciones en Estados Unidos y pone fin a disputa legal

    EFE
    TikTok vende mayoría de operaciones en Estados Unidos y pone fin a disputa legal
    Fotografía de archivo del 15 de septiembre de 2025 que muestra un cartel en la sede de TikTok en Los Ángeles, California. EFE

    ByteDance, matriz china de TikTok, vendió este jueves la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a inversores no chinos para evitar una prohibición y reducir supuestos riesgos de seguridad nacional.

    Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80 % de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.

    La operación se negoció durante más de un año y pone fin a una disputa legal que se prolongó seis años.

    Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el Ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre EE. UU. y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

    La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con un 45 % de las participaciones, mientras que en torno a un 33 % estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18 % del accionariado restante.

    Usuarios e influencers organizaron protestas y campañas, durante el largo limbo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Esto es lo que pactó Riccardo Francolini en su acuerdo de pena: una multa millonaria y 30 meses de prisión. Leer más
    • Becas Ifarhu: beneficiarios tienen hasta fin de mes para entregar requisito clave. Leer más
    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero. Leer más