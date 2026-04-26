Panamá, 26 de abril del 2026

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    Cena con corresponsales

    Tirador fue interceptado tras disparar a un agente

    EFE
    Tirador fue interceptado tras disparar a un agente
    El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en una rueda de prensa este sábado, en Washington (Estados Unidos). EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.

    Trump dijo que el hombre “fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez”, en una rueda de prensa celebrada poco después de que él, la primera dama y varios miembros de su Gobierno tuvieran que ser evacuados del hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

    “Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien”, añadió Trump.

    El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo.

    Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

    De inmediato, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a un lugar seguro. Posteriormente, más agentes del Servicio Secreto se desplegaron en el salón de baile, armados con rifles de asalto, y ordenaron a los presentes que se pusieran a cubierto.

    El director del FBI, Kash Patel, indicó en la misma rueda de prensa que el individuo portaba un arma larga.

    EFE

    Agencia de noticias


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