Panamá, 21 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    ‘Toda maniobra es una señal’, dice el Kremlin sobre los ejercicios con arsenal nuclear

    EFE
    ‘Toda maniobra es una señal’, dice el Kremlin sobre los ejercicios con arsenal nuclear
    Imagen de Archivo del portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV / REUTERS / POOL

    El Kremlin señaló este jueves que “toda maniobra es una señal” en relación con las maniobras militares con arsenal nuclear que se desarrollan desde el martes en colaboración con Bielorrusia, fronteriza con Letonia, Lituania y Polonia.

    “Toda maniobra forma parte del desarrollo militar y toda maniobra es una señal”, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

    Rusia está realizando maniobras militares con arsenal nuclear entre el 19 y 21 de mayo en colaboración con Bielorrusia, quien empezó sus prácticas el lunes.

    Hoy mismo el Ministerio de Defensa publicó un vídeo de la entrega de armamento nuclear, entre ellos un misil Iskander, a Bielorrusia.

    “Personal de la unidad de misiles bielorrusa está realizando misiones de entrenamiento de combate para obtener municiones especiales para el sistema de misiles táctico Iskander-M”, explicó el órgano castrense.

    Peskov añadió hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, celebrará un evento conjunto de alto nivel entre Rusia y Bielorrusia", aunque lo hará desde el Kremlin.

    El mandatario bielorruso, por su parte, inspeccionó este jueves las maniobras que tienen lugar a unos 100 kilómetros al sureste de la capital de su país.

    Allí fue informado de la marcha de los entrenamientos de la brigada de misiles de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia en el uso de arsenal nuclear.

    Cuando arrancaron los ejercicios, el Ministerio de Defensa bielorruso señaló que el objetivo es “mejorar la capacitación del personal, poner a prueba la preparación del equipamiento militar para el cumplimiento de misiones y organizar el emplazamiento para el combate desde zonas no planificada”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido en Oklahoma. Leer más
    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Gobierno iniciará registro de viviendas y áreas forestales que podrían ser impactadas por el tren Panamá-David. Leer más
    • Alcaldía de Panamá adjudica millonario contrato a Ingeniería Rec, S.A. para renovar la calle Estudiante. Leer más
    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Asesinan a una fiscal del Ministerio Público en Pueblo Nuevo. Leer más
    • Liquidación, embargos y concesiones: el laberinto de isla Perico. Leer más