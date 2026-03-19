Tokio anuncia el inicio de la majestuosa temporada de los cerezos en flor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los meteorólogos de Tokio anunciaron este jueves el inicio de la célebre temporada de los cerezos en flor en la capital japonesa.

El florecimiento de los cerezos marca el inicio del “hanami”, la tradición japonesa de contemplar las nuevas flores de los “sakura” (cerezos) y celebrar la llegada de la primavera con pícnics en familia o entre amigos.

“Hoy se observó la floración de los cerezos Somei Yoshino”, anunció en un comunicado la oficina regional de Tokio de la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA), en referencia a la variedad de cerezo más común del país.

La floración de los cerezos es un acontecimiento seguido con entusiasmo en todo Japón.

Para oficializar el inicio de la temporada, dos responsables de la agencia, vestidos con traje, se situaron frente al árbol y, ante la mirada de decenas de curiosos, comenzaron a contar las flores de manera casi teatral.

Después se acercaron para examinarlo con más detalle, intercambiando impresiones ante los medios nacionales y el público presente.

Minutos después, uno de ellos anunció haber contabilizado 61 flores abiertas.

Este año, la temporada de los cerezos en flor se adelantó cinco días respecto a la media, fijada en el 24 de marzo, indicó la JMA.

Este adelanto se explica por las temperaturas más cálidas de lo habitual en Tokio desde mediados de febrero, señaló un responsable de la agencia a AFP.

La fecha más temprana registrada para la floración de los cerezos en Tokio es el 14 de marzo, algo que ha ocurrido en tres ocasiones: 2020, 2021 y 2023, según la JMA.

Para Taira Toru, un visitante, el inicio de la temporada simboliza la esperanza que necesita un mundo convulso.

“Es algo que ocurre cada año, pero con la situación actual en Irán (...) el mundo está revuelto. Ahora que ha llegado la primavera, realmente espero que con ella vuelva la paz”.