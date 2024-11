Toledo se declara ‘contundentemente inocente’ y no declarará en juicio por lavar activos

Escuchar audio noticia

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) afirmó este jueves que es “contundentemente inocente” y no declarará en el juicio oral que se le ha abierto por la presunta comisión del delito de lavado de activos por el llamado ‘caso Ecoteva’.

“Me declaro contundentemente inocente, no acepto ninguno de los cargos, yo no he participado en este proceso”, afirmó Toledo ante la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima.

El exgobernante, quien el pasado 21 de octubre fue condenado en otro juicio a 20 años y 6 meses de prisión por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, agregó que se acogerá al derecho al silencio durante este proceso.

“Soy inocente y no voy a responder ninguna pregunta, particularmente del señor fiscal”, remarcó antes de agregar que el abogado que había designado, Armando Silva, ha tenido que dejar esa tarea por estar gravemente enfermo y su defensa será asumida por el letrado Roberto Su.

Poco antes, el fiscal anticorrupción Rafael Vela había anunciado ante el tribunal su intención de realizar “un interrogatorio bastante extenso” al exgobernante.

Vela ratificó, además, que la acusación fiscal señala que, durante el gobierno de Toledo, “se habría captado una enorme cantidad de dinero de procedencia ilícita, producto de actos de corrupción”.

Sin embargo, tras el anuncio del ex jefe de Estado, la magistrada Josefa Izaga, directora de debates, informó que el juicio oral continuará el próximo 10 de diciembre con la glosa de las piezas de acusación por parte del Ministerio Público.

Por este caso, Toledo, su esposa Eliane Karp y su exasesor de seguridad Avi Dan On afrontan una petición fiscal de 16 años y 8 meses de cárcel por supuestamente haber transferido parte de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a la empresa Ecoteva, creada en Costa Rica por la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug.

El exgobernante, líder del desaparecido partido Perú Posible, fue sentenciado en octubre por los delitos de colusión agravada y lavado de activos, por haber facilitado a Odebrecht la concesión de dos tramos de la carretera Interoceánica sur a cambio de un soborno de 35 millones de dólares.

Este monto fue depositado en cuentas bancarias de empresas de un fallecido amigo de Toledo, el empresario peruano-israelí Josef Maiman, según denunció la Fiscalía y sentenció el Poder Judicial peruano.

De forma paralela, el juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ha dispuesto que Toledo y otros denunciados pasen a juicio oral por la presunta comisión del delito de colusión por el caso del tramo 4 de la Carretera Interoceánica, que fue adjudicado a la brasileña Camargo Correa.