    Nevada histórica

    Tormenta invernal deja cortes de energía y escuelas cerradas en el noreste de Estados Unidos

    Agence France-Presse (AFP)
    Un residente de Revere, en Massachusetts, despeja la nieve de una carretera el 24 de febrero de 2026. AFP

    El noreste de Estados Unidos sigue afrontando las consecuencias de una fuerte tormenta de nieve que golpea la zona desde hace dos días, con más de 330,000 hogares aún sin suministro eléctrico y numerosas escuelas cerradas.

    Más de 60 centímetros de nieve cayeron sobre gran parte de la región entre la noche del domingo y la noche del lunes.

    Las zonas costeras al sur de Boston, en los estados de Massachusetts y Rhode Island, se vieron particularmente afectadas, con más de 90 cm caídos en algunos lugares, según los servicios meteorológicos.

    En esta parte de la región de Nueva Inglaterra, los desplazamientos no esenciales de vehículos continuaban prohibidos y las escuelas cerradas este martes.

    En la mañana, más de 250,000 hogares estaban aún sin suministro eléctrico en Massachusetts, otros 35,000 en Nueva Jersey y 24,000 en Delaware, de acuerdo con el sitio de monitoreo PowerOutage.com.

    La víspera, el número de hogares afectados alcanzó los 650,000 en el punto álgido de la tormenta, que también se caracterizó por rachas de viento superiores a los 100 km/h.

    Unos 2,000 vuelos fueron cancelados y cerca de 1,000 sufrieron retrasos el martes, principalmente en el aeropuerto de Boston y en los de Nueva York.

    Más de 9,000 vuelos ya habían sido cancelados el domingo y el lunes.

    El transporte público también continúa interrumpido, con algunas conexiones ferroviarias cortadas y otras desviadas, particularmente en Nueva Jersey y el estado de Nueva York.

    El martes, por primera vez en 153 años, el periódico Boston Globe no distribuyó su edición diaria el martes debido a las condiciones que “hacían imposible la impresión y la entrega del periódico”, según un artículo publicado en su sitio web.

    Del 23 al 26 de enero, una tormenta con nieve y lluvia helada afectó a estados desde Nuevo México (suroeste) hasta Maine (noreste). La ola de frío causó más de 100 muertes en todo el país, incluidos al menos 18 solo en Nueva York, la mayoría por hipotermia.

