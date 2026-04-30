Tras huir vía Panamá, capturan en Venezuela a suegra acusada de feminicidio de exreina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Erika María Guadalupe Herrera Coriand, buscada por Interpol, será sometida a proceso de extradición tras el asesinato de Carolina Flores Gómez en Ciudad de México

Erika María Guadalupe Herrera Coriand, de 63 años, señalada como la presunta responsable del feminicidio de su nuera, la exreina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez, de 27 años, estuvo en Panamá y fue capturada el miércoles 29 de abril en Venezuela, reportan medios internacionales de prensa.

Todo apunta a que la exsuegra de la exreina al huir de México, llegó a Panamá y luego entró a Venezuela el 16 de abril, un día después del asesinato de Flores, hecho que ocurrió el pasado 15 de abril en el exclusivo sector de Polanco, en México, informó el portal Más Foro.

Las autoridades venezolanas detuvieron a Herrera Coriand por “desacato a la autoridad” y luego fue puesta a órdenes de Interpol.

Flores fue víctima de 6 impactos de bala, en el apartamento donde residía junto a su esposo y su hijo de ocho meses. Tras el crimen, Guadalupe Herrera empacó y salió del país.

El hijo de la presunta homicida, Alejandro, reportó el hecho 24 horas después y las causas son investigadas por las autoridades.

El video que recorrió las redes sociales, donde se ve los últimos minutos con vida de Carolina Flores y se escuchan los impactos de bala cuando la sospechosa entra con Flores a una habitación, es considerado evidencia importante en el marco de la investigación.

De acuerdo con autoridades de la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, la captura de Herrera Coriand se logró tras la emisión de una notificación roja de Interpol, mecanismo que permitió su localización fuera del país, luego de permanecer prófuga durante varios días.

Carolina Flores.

Las investigaciones señalan que la víctima, de 27 años, fue asesinada con arma de fuego dentro del apartamento que compartía con su esposo y su hijo de ocho meses. El hecho generó conmoción tanto por la violencia del ataque como por la relevancia pública de la joven, quien había destacado en certámenes de belleza.

Tras el crimen, la presunta agresora abandonó el lugar y salió del país, lo que activó una búsqueda internacional coordinada por autoridades mexicanas. Finalmente, fue ubicada y detenida en Venezuela, donde permanece bajo custodia mientras avanzan los trámites legales para su extradición.

Erika María Guadalupe Herrera Coriand, buscada por Interpol, será sometida a proceso de extradición tras el asesinato de Carolina Flores Gómez en Ciudad de México.

El caso ha provocado indignación social y cuestionamientos sobre lo ocurrido tras el asesinato, incluyendo el tiempo que tardó el esposo de la víctima en reportar el crimen.

Con la detención de Herrera Coriand, las autoridades mexicanas avanzan en el proceso para que enfrente la justicia por este feminicidio que ha tenido repercusión internacional.