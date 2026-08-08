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    Atentado

    Tras investidura del presidente De la Espriella atacan peaje con explosivos en Colombia

    El atentado terrorista es el primero desde el inicio del Gobierno del ultraderechista De la Espriella.

    EFE
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    Tras investidura del presidente De la Espriella atacan peaje con explosivos en Colombia
    Atacan peaje con explosivos en Colombia.

    Desconocidos destruyeron este sábado con explosivos un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca), donde este viernes se realizó la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un acto que por primera vez se hizo fuera de Bogotá.

    Según la información, un grupo no identificado llegó al sector de Mondomo durante la madrugada de este sábado para poner explosivos que luego fueron detonados.

    Como resultado de la explosión, el peaje quedó destruido y se restringió el paso por la Vía Panamericana, aunque no se informó de víctimas hasta el momento.

    Tras investidura del presidente De la Espriella atacan peaje con explosivos en Colombia
    Atacan peaje con explosivos en Colombia.

    Este peaje fue blanco de ataques en anteriores oportunidades durante protestas de indígenas que también afectaron dicha infraestructura, que se encontraba en la última fase de su reconstrucción.

    Cali, capital del Valle del Cauca, fue escenario este viernes de la posesión de De la Espriella, quien en su discurso de investidura subrayó su intención de combatir sin tregua al “narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla”.

    Este ataque es el primero que se conoce desde el inicio del Gobierno del ultraderechista De la Espriella, cuya investidura transcurrió en absoluta normalidad, sin atentados de los grupos guerrilleros o de las bandas criminales.

    EFE

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