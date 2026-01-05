Tres heridos por ataque de oso polar en un remoto pueblo siberiano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres miembros de una familia, entre ellos un niño, resultaron heridos por un oso polar en un raro ataque registrado en el norte de Siberia, reportaron autoridades rusas el lunes.

La policía local recibió “informes de que un oso polar hirió a varias personas a 40 kilómetros al norte del pueblo de Nosok”, en un lugar donde se pesca, dijo en Telegram el ministerio regional del Interior.

Nosok está ubicado en la región de Krasnoiarsk, en el Círculo Polar Ártico.

“Tres ciudadanos, nacidos en 1983, 2015 y 2006 resultaron heridos en el ataque del oso polar”, agregó el ministerio.

Los ataques de osos polares a humanos son considerados muy excepcionales, pero expertos señalan que la reducción del hielo marino debido al calentamiento global los obliga a acercarse a lugares habitados en busca de comida.

La familia fue evacuada y recibió atención médica.

El ministerio no dio informaciones sobre la gravedad de las heridas, pero señaló que una persona tuvo que ser hospitalizada.