Panamá, 05 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Tres heridos por ataque de oso polar en un remoto pueblo siberiano

    Agence France-Presse (AFP)
    Tres heridos por ataque de oso polar en un remoto pueblo siberiano
    Los ataques de osos polares a humanos son considerados muy excepcionales, pero expertos señalan que la reducción del hielo marino debido al calentamiento global los obliga a acercarse a lugares habitados en busca de comida. AFP

    Tres miembros de una familia, entre ellos un niño, resultaron heridos por un oso polar en un raro ataque registrado en el norte de Siberia, reportaron autoridades rusas el lunes.

    La policía local recibió “informes de que un oso polar hirió a varias personas a 40 kilómetros al norte del pueblo de Nosok”, en un lugar donde se pesca, dijo en Telegram el ministerio regional del Interior.

    Nosok está ubicado en la región de Krasnoiarsk, en el Círculo Polar Ártico.

    “Tres ciudadanos, nacidos en 1983, 2015 y 2006 resultaron heridos en el ataque del oso polar”, agregó el ministerio.

    Los ataques de osos polares a humanos son considerados muy excepcionales, pero expertos señalan que la reducción del hielo marino debido al calentamiento global los obliga a acercarse a lugares habitados en busca de comida.

    La familia fue evacuada y recibió atención médica.

    El ministerio no dio informaciones sobre la gravedad de las heridas, pero señaló que una persona tuvo que ser hospitalizada.

    Agence France-Presse (AFP)


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más
    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • MiAmbiente confirma que se exportarán 476 mil de toneladas de roca de la mina de Donoso. Leer más
    • La captura de Maduro revive el precedente de Noriega en Panamá. Leer más