Tres heridos y un adolescente detenido en un tiroteo en Time Square en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos tres heridos y un sospechoso detenido, un adolescente de 17 años, dejó un tiroteo este sábado en Time Square en Nueva York, lo que desató el caos en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

El incidente, por una presunta disputa verbal, comenzó a las 1:20 a.m. (hora local) en el cruce de la calle 44 y la séptima avenida, donde resultaron lesionados una mujer de 18 años, y dos hombres de 19 y 65 años, según reportó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a la prensa local.

El presunto tirador está bajo custodia de la policía mientras la investigación continúa, de la que aún no hay más detalles, mientras que los heridos se mantienen en condición estable.

Los disparos provocaron que cientos de personas en el área, en su mayoría turistas, huyesen del lugar, según videos compartidos en redes sociales por testigos.

🇺🇸 | URGENTE: Tres personas resultaron heridas en un tiroteo en Times Square, Nueva York, según Associated Press, citando a la policía. Una persona está detenida y siendo interrogada, pero aún no se han presentado cargos. pic.twitter.com/e7p662gKTd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 9, 2025

El tiroteo ocurrió casi dos semanas después del que dejó cuatro muertos, incluyendo un policía, en Manhattan, donde el tirador Shane Tamura, quien se suicidó, disparó en un rascacielos que es sede de empresas como el gigante de inversiones Blackstone y las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés).

Pese a estos incidentes, NYPD aseguró el lunes pasado que Nueva York tuvo el menor número de tiroteos en la historia en los primeros siete meses de 2025, con 412 incidentes y 489 víctimas, con una caída interanual de 26.4 % en los asesinatos.