Tres pescadores panameños sobreviven siete días a la deriva y son rescatados en Colombia

Tres pescadores panameños fueron rescatados en Buenaventura, Colombia, tras permanecer siete días a la deriva en mar abierto. Su embarcación, identificada como Palmar Tour, naufragó mientras realizaban su faena.

Charles Mosquera, Francisco Antonio López y Henry Segura vivieron momentos de angustia en alta mar. Su historia, recogida por medios como Caracol Noticias, es un testimonio de resistencia y esperanza.

“Nos hundimos. Fue un tiempo demasiado malo, eso fue lo que sucedió, y la embarcación se hundió”, relató Mosquera.

López, por su parte, confesó que en un momento pensaron que no sobrevivirían. “Pensamos que iba a ser nuestro último día, delirábamos... creíamos que ya no íbamos a ver más a la familia. No teníamos nada que comer”, recordó.

Buenaventura, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, es el principal puerto marítimo de Colombia. Maneja más del 53 % del comercio internacional del país.

A pesar de la desesperación, los tres hombres nunca perdieron la esperanza. “¡Nunca nos desesperamos! Siempre hubo control entre los tres, nos hablábamos y el tiempo feo cayendo... lloviendo”, relató Segura.

Después de siete días a la deriva, cuando se encontraban a 130 millas náuticas de Buenaventura, divisaron en el horizonte la silueta del tanquero Emsemble, proveniente de Estados Unidos.

La tripulación del Emsemble alertó a la capitanía de puertos de Buenaventura sobre el avistamiento y, poco después, los pescadores fueron rescatados.

“Cuando vimos ese barco, eso fue como un milagro, algo que esperábamos de Dios. Y fue así”, expresó Segura.

Contó que, en un acto desesperado por ser vistos, se quitó el salvavidas, lo amarraron a un palo cercano y lo usaron como bandera de señalización.

Al llegar a puerto, los tres pescadores fueron atendidos por Migración Colombia y la Secretaría de Salud de Buenaventura para verificar su estado de salud y documentación. Ahora, se espera su pronto retorno a Panamá.