Panamá, 12 de mayo del 2026

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    BROTE DE HANTAVIRUS

    Tres residentes de Nueva York, entre los pasajeros evacuados de crucero por brote de hantavirus

    EFE
    Tres residentes de Nueva York, entre los pasajeros evacuados de crucero por brote de hantavirus
    Un barco de abastecimiento proporciona combustible al crucero MV Hondius, fondeado desde el domingo en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), en presencia de una lancha de Salvamento Marítimo (i). EFE/Miguel Barreto

    Tres residentes de Nueva York figuran entre los pasajeros que viajaban en el crucero afectado por el brote de hantavirus y que fueron traídos a Estados Unidos para entrar en cuarentena, informó este lunes el Departamento de Salud de la ciudad.

    +info

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    De acuerdo con un comunicado, los tres llegaron a la base aérea Offutt en Nebraska y serán sometidos a un periodo de vigilancia de 42 días junto al resto de los pasajeros trasladados hoy a Estados Unidos desde el barco MV Hondius.

    El comisionado de Salud de la ciudad, Alister Martin, señaló que el departamento trabaja de forma coordinada con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del estado y otros departamentos de salud locales para supervisar la situación.

    Martin recordó que autoridades sanitarias estadounidenses aseguraron que el riesgo de hantavirus para el público en general “sigue siendo muy, muy bajo”, después de conocerse que uno de los estadounidenses repatriados desde Canarias (España) dio positivo y otro presenta síntomas leves.

    Tres personas han muerto −una pareja de los Países Bajos y un alemán− debido al brote en el crucero, que viajaba desde Argentina hacia Cabo Verde (África).

    Las autoridades detallaron que, de los 18 repatriados (17 estadounidenses y un británico residente en Estados Unidos), dos fueron trasladados en avión a Atlanta para “recibir más evaluación y atención”, y 16 se encuentran en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, el único centro de cuarentena del país financiado por el Gobierno federal.

    En concreto, 15 pasajeros permanecerán en la Unidad Nacional de Cuarentena del centro, y otro, que dio positivo al virus, se encuentra en la unidad de biocontención de esa instalación.

    Un equipo de médicos y enfermeros voluntarios los vigilará las 24 horas del día, según los CDC.

    “Actualmente, el riesgo para los neoyorquinos sigue siendo extremadamente bajo. Mantendremos informados a los neoyorquinos a medida que supervisemos y respondamos a la situación”, agregó el comisionado de Salud municipal.

    EFE

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