Panamá, 12 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JUSTICIA

    Tribunal de Estados Unidos permite a Trump cortar fondos de Medicaid a Planned Parenthood

    EFE
    Tribunal de Estados Unidos permite a Trump cortar fondos de Medicaid a Planned Parenthood
    Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

    Un tribunal federal de apelaciones autorizó este jueves que el Gobierno del presidente, Donald Trump, pueda suspender la financiación de Medicaid a Planned Parenthood, mientras continúa el litigio.

    El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, revocó la decisión de un tribunal inferior y mantiene vigente la polémica impulsada por Trump y aliados republicanos, que este verano prohibieron por un año los pagos estatales de Medicaid a la organización.

    La medida forma parte de un paquete de políticas internas y fiscales promovido por la Administración y ha generado críticas de grupos defensores de los derechos reproductivos, que consideran la suspensión de fondos como un ataque directo a la salud de las mujeres.

    La ley federal ya prohibía que los fondos de Medicaid financiaran abortos, pero la nueva medida afecta otros servicios de Planned Parenthood, incluida la atención primaria.

    El voto unánime de los jueces Gustavo A. Gelpí, Lara E. Montecalvo y Seth R. Aframe permite retener temporalmente los reembolsos federales a esos servicios, un revés financiero para la organización.

    Planned Parenthood presentó una demanda alegando que la medida parecía diseñada para afectar únicamente a los mayores proveedores de aborto y que podría limitar la prestación de servicios.

    Jueces federales han mostrado decisiones mixtas, lo que mantiene en incertidumbre la operación de las clínicas y la atención a cientos de miles de pacientes.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Moody’s advierte que Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por el manejo de la deuda. Leer más
    • Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la segunda fecha en el grupo de la selección de Panamá. Leer más
    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Las barreras jurídicas a la reapertura de la mina. Leer más