Tribunal ordena la extradición a Estados Unidos de un exministro costarricense por narcotráfico

El Tribunal Penal de San José ordenó este martes la extradición a Estados Unidos del exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense, Celso Gamboa, junto a otros dos sospechosos, quienes son requeridos por delitos de narcotráfico.

Los abogados Natalia Gamboa y Michael Castillo, defensores del exministro, confirmaron a los medios locales que el Tribunal Penal de San José aprobó la extradición, y que en el plazo de los próximos tres días podrán presentar una apelación.

Si la apelación es presentada, deberá ser analizada por un Tribunal de Apelaciones que no tiene un plazo específico para resolver.

El exministro también tiene juicios pendientes en Costa Rica por otros casos, lo cual podría atrasar su extradición a Estados Unidos.

Gamboa, de 49 años, fue ministro de Seguridad (2014-2015), director de Inteligencia y Seguridad Nacional (2013-2014) y fue nombrado por el Congreso en 2016 como magistrado de la Sala Tercera, pero un año y medio después fue suspendido en medio de un escándalo de corrupción.

Los requeridos por Estados Unidos son Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, de 48 años; además de otro hombre identificado como Jonathan Álvarez Alfaro alias Profe, relacionado con otro caso de narcotráfico. Los tres se encuentran detenidos desde hace algunos meses.

Ellos serían los primeros nacionales extraditados por Costa Rica, luego de que en mayo pasado el Congreso aprobó una reforma constitucional que avala la extradición de costarricenses solamente por delitos de terrorismo y narcotráfico.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Gamboa era uno de los principales narcotraficantes del país centroamericano y facilitó el envío a Estados Unidos desde Colombia a través de Costa Rica, de cargamentos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares.

La información estadounidense agrega que Gamboa usó la red de contactos dentro del Gobierno para obtener información sobre las investigaciones antidrogas para venderla a otros narcotraficantes como Alejandro Arias Monge alias Diablo, y que también trabajó con otros costarricenses.

Gamboa también habría lavado dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star, que jugaba en la segunda división de Costa Rica, indica la información del Departamento del Tesoro estadounidense.