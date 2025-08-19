Panamá, 20 de agosto del 2025

    COLOMBIA

    Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

    EFE
    Fotografía de archivo del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. EFE

    El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.

    La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió amparar el “derecho fundamental a la libertad individual” del expresidente y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien había ordenado su “privación de libertad inmediata”.

    Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

    EFE

    Agencia de noticias


