Trump aclara que solo hay unos ‘puntos’ validados por Estados Unidos en la negociación con Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, aclaró este miércoles que tan solo hay un conjunto de puntos aceptados por su país en el alto el fuego pactado con Irán y que serán los que se discutan durante las negociaciones en las dos próximas semanas, aunque no aclaró de momento en qué consisten.

“Existe un único conjunto de ‘puntos’ significativos que resultan aceptables para Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El mandatario aseguró que “estos son los puntos que constituyen la base sobre la cual acordamos un alto el fuego”.

Trump quiso responder así a lo que en su opinión son informaciones falsas y añadió en su mensaje que “numerosos acuerdos, listas y cartas están siendo enviados por personas que no tienen absolutamente nada que ver con la negociación entre EE. UU. e Irán”.

El presidente estadounidense anunció este martes también en redes sociales que, tras mantener conversaciones con las autoridades paquistaníes, decidió aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se comprometen a un alto el fuego en este periodo de tiempo.

Se sabe que Irán ha planteado un plan de diez puntos para negociar, entre los que se cuentan la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos desplegadas en la región, el levantamiento de todas las sanciones y que todo lo anterior quede recogido en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.