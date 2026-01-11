Panamá, 11 de enero del 2026

    Trump advierte a Cuba de que no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela

    EFE
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con ejecutivos de petróleo y gas en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores (Hugo ChÁvez y Nicolás Maduro)”.

    “PERO YA NO MÁS!”, espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que “la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU”, y Venezuela ahora cuenta con el ejército “más poderoso” del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

    Así, “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!”: “¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, añadió el republicano, que desde la captura de Nicolás Maduro vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.

