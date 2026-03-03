Panamá, 03 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Escalada del conflicto

    Trump advierte a Irán que es ‘demasiado tarde’ para negociar

    EFE
    Trump advierte a Irán que es ‘demasiado tarde’ para negociar
    Una imagen facilitada por el Departamento de Prensa Extranjera de Irán muestra a iraníes participando en el funeral de las víctimas de un ataque aéreo contra una escuela de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, este martes. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este martes que Irán quiere negociar pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar.

    “Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, escribió Trump en su red Truth Social junto a un artículo de opinión favorable a los ataques, publicado en The Washington Post.

    El mensaje del mandatario estadounidense llega en medio de una escalada en Oriente Medio desde que Washington inició el sábado, en coordinación con Israel, una operación militar contra la República Islámica que causó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y otros cientos de personas.

    Trump ya había dicho en una entrevista con The Atlantic que los iraníes querían hablar con él para detener la guerra.

    El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, reiteró este lunes que no tienen intenciones de negociar y negó que su país fuera a atacar a EE.UU., después de que Trump y su Administración justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento “preventivo”.

    Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

    Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se lanzó la operación contra Irán.

    Washington cerró sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, esta última de manera temporal, en medio de la ola de ataques iraníes y ha pedido a sus ciudadanos que abandonen 14 países de Oriente Medio, entre ellos Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania y el Yemen.

    Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares y ha advertido de que aún no han lanzado la “gran oleada” de ataques, que podría llegar “muy pronto”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más
    • ‘Ningún partido se parece a otro, mis guerreros compitieron’: Dimas Ponce aplaude fortaleza mental de Oeste en victoria. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más