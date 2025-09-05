Panamá, 05 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Tensión internacional

    Trump advierte a Venezuela que derribará sus cazas si ponen en peligro a militares de Estados Unidos

    EFE
    Trump advierte a Venezuela que derribará sus cazas si ponen en peligro a militares de Estados Unidos
    El jueves el Pentágono confirmó que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes a Venezuela que si sus cazas ponen a las fuerzas de su país “en una situación peligrosa” estos “serán derribados”, un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron un destructor estadounidense en el Caribe.

    +info

    Congresista afirma que el despliegue de Estados Unidos en Puerto Rico ‘envía una señal’ a MaduroLlegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y CaracasEstados Unidos despliega diez cazas en Puerto Rico en medio de la escalada de tensión con Venezuela

    “Yo diría que van a meterse en problemas”, declaró Trump tras ser preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

    El mandatario fue cuestionado después de que el Departamento de Defensa —rebautizado este viernes como Departamento de Guerra— denunciara que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

    El Pentágono calificó este acto como una “maniobra provocativa” para interferir con las acciones contra el “narcoterrorismo”.

    Días antes, Estados Unidos atacó una supuesta narcolancha, causando la muerte de once traficantes que según Washington, pertenecían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que relacionan con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

    Ante la pregunta de cómo reaccionaría si percibe una amenaza real por parte de aviones venezolanos, Trump fue tajante.

    “Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?”, afirmó dirigiéndose al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor conjunto, y a Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

    “Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted, o sus capitanes, pueden tomar la decisión sobre qué hacer”, añadió.

    Preguntado sobre qué tan cerca llegaron los aviones, Trump no quiso entrar en detalles: “No quiero hablar de eso. Pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”.

    Estas declaraciones se enmarcan en medio de la escalada de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

    Según confirmó este viernes una persona familiarizada con el asunto a la cadena CBS, la Administración estadounidense ha ordenado desplegar diez cazas en Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.

    Sin embargo, preguntado por este asunto, esquivó la pregunta y se limitó a responder que su Administración adopta una postura “fuerte” en su lucha contra las drogas.

    Cuando veo barcos llegar, como el otro día, llenos de todo tipo de drogas, probablemente fentanilo en su mayoría, pero de todo tipo... Vamos a eliminarlos”, dijo.

    “Si la gente quiere divertirse en alta mar o en aguas bajas, se van a meter en problemas. El tráfico marítimo ha bajado considerablemente en el área donde pasó eso”, comentó Trump.

    Según dijo, esa zona se apoda el “corredor” porque es una vía para llevar la droga hacia Estados Unidos, pero afirmó que después de las acciones de Estados Unidos “el tráfico de barcos ha bajado muchísimo” en el área.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Mulino anuncia construcción de gasoducto por el Canal de Panamá durante gira en Japón. Leer más
    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • Panamá negocia vuelo directo con Japón y extensión de la exoneración de visas a los panameños. Leer más
    • Dino Mon admite que las reservas de salud se agotarían en dos años sin cambios urgentes. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete: 11 empresas interesadas en desarrollar el proyecto por 27 millones de dólares. Leer más