    Restricciones

    Europa Press
    Trump advierte de que la ‘caída’ de Cuba será ‘la cereza del pastel’
    Fotografía que muestra un auto clásico junto a una planta generadora de electricidad este jueves, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves de que “Cuba caerá”, un episodio, ha subrayado, que será “la cereza del pastel” después de décadas de bloqueo estadounidense, al tiempo que se ha jactado de que la crisis que padece la isla se debe a él. “De lo contrario no tendrían este problema”, ha apuntado.

    “Cortamos todo el petróleo, todo el dinero, todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, ha declarado el presidente de Estados Unidos durante una entrevista para el diario Politico, en la que ha confirmado que se encuentran en conversaciones con las autoridades de la isla. “Necesitan ayuda”, ha afirmado.

    Cuba caerá (...) Después de 50 años, eso es la guinda del pastel”, ha valorado Trump, quien ha puesto a Venezuela como ejemplo de cómo podrían ser las relaciones en el futuro entre Washington y La Habana.

    “Venezuela lo está haciendo fantásticamente. Está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, ha dicho.

    En los últimos meses, Cuba ha visto reducido el abastecimiento de petróleo como consecuencia del arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026, en una sorpresiva operación de las fuerzas de Estados Unidos.

    En medio de sus amenazas contra la isla, semanas después, el presidente Trump sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondría aranceles a todos aquellos países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento, pero también humanitaria.

    Europa Press


