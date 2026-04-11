Trump afirma que comenzó el proceso de limpieza de minas en el estrecho de Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que ya ha comenzado el “proceso de limpieza” de minas en el estrecho de Ormuz, mientras su país e Irán inician negociaciones de paz en Pakistán para poner fin a la guerra.

“Ahora estamos comenzando el proceso de limpieza del Estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”, aseguró en su red Truth Social.

Trump, que ha criticado durante las últimas semanas a sus aliados por negarse a reabrir militarmente la vía marítima bloqueada por Teherán, aseguró que esos países “no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo ellos mismos”.

Asimismo, arremetió contra los medios de comunicación porque, según dijo, “les encanta decir que Irán está ganando cuando, en realidad, todo el mundo sabe que están perdiendo, y perdiendo mucho”.

“Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo es inexistente, sus radares han muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus ‘líderes’ de toda la vida ya no están con nosotros, ¡alabado sea Alá!”, dijo.

En otro mensaje este sábado, aseguró que está siguiendo de cerca los precios de los fertilizantes, afectados por la guerra, y que “no tolerará la especulación” que perjudique a los granjeros estadounidenses.

Asimismo, afirmó que un gran número de petroleros de todo el mundo se dirigen a Estados Unidos para “cargar el mejor y más preciado petróleo”, en referencia al estadounidense, debido a la guerra de Irán.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán comenzaron este sábado en Islamabad, con la participación del vicepresidente estadounidense, JD Vance, al día siguiente de que Trump advirtiera de que abrirá el estrecho de Ormuz por la fuerza si las conversaciones fracasan.

Desde el anuncio del alto el fuego temporal entre ambos países, algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz, aunque las tensiones mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua.