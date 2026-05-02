Panamá, 02 de mayo del 2026

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    Trump afirma que Estados Unidos tomará el control de Cuba ‘casi de inmediato’

    Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero.

    EFE
    Trump afirma que Estados Unidos tomará el control de Cuba ‘casi de inmediato’
    Personas se movilizan en un vehículo por una calle desocupada en La Habana (Cuba). Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EU desde enero ha elevado los apagones. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato” y añadió que primero terminará con el “trabajo” en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.

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    Cuba confirma reunión en la isla con representantes de Washington

    Trump añadió que al terminar en Irán podría hacer que el portaavioones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y “se detenga a unos 100 metros de la costa” de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían “muchas gracias, nos rendimos”.

    La intervención del republicano se produjo en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro en Florida entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas, donde Trump fue invitado principal en un acto cerrado con asistentes seleccionados.

    Este mismo viernes, la Administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

    Según la orden ejecutiva firmada hoy, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno de La Habana se le aplicará el bloqueo total de sus activos en Estados Unidos.

    También esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

    El Senado rechazó este martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

    Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

    EFE

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