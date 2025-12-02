Trump alerta de ‘consecuencias’ si Honduras altera resultados de elecciones presidenciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes de posibles consecuencias si Honduras “altera” los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, y urgió a las autoridades electorales del país a reanudar el conteo de votos, detenido la noche de los comicios.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social, Trump afirmó que “Honduras está tratando de cambiar los resultados” y sostuvo que “habrá consecuencias” si esto ocurre.

El exmandatario señaló que el recuento se detuvo abruptamente a medianoche, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) había contabilizado el 47 % de las actas.

Según Trump, hasta el momento del corte, el escrutinio mostraba una contienda cerrada entre los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla, con una ventaja de apenas 500 votos para Asfura. El exmandatario insistió en que “cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contados”.

El dirigente republicano subrayó que es “imperativo” que el CNE complete el proceso y afirmó que la voluntad expresada por los votantes “en abrumadoras cifras” debe ser respetada. “¡La democracia debe prevalecer!”, añadió.

Los conteos preliminares arrojan un empate técnico entre los conservadores Nasry Asfura (Nacional, 39,91 %) - respaldado públicamente por Trump - y Salvador Nasralla (Liberal, 39,89 %), con el primero con apenas unos 515 votos por encima tras ser escrutado el 57,03% de las actas, en un proceso lento con apenas cambios en la jornada.

“El resultado de las votaciones es un castigo de los ciudadanos que se sienten defraudados por promesas incumplidas de Libre que no puedo decir adentro”, afirmó a EFE una fuente cercana al Ejecutivo que solicitó el anonimato, que además considera que la candidata presidencial Rixi Moncada “desde el principio tuvo poca aceptación en las bases del partido”.