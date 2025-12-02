Panamá, 03 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MAR CARIBE

    Donald Trump alerta que Colombia también podría entrar en su ofensiva contra el narcotráfico

    EFE
    Donald Trump alerta que Colombia también podría entrar en su ofensiva contra el narcotráfico
    El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (c), se reúne con su gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington. EFE/EPA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano “está sujeto a ataques”, al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

    +info

    El papa dice que es mejor el diálogo o incluso las presiones económicas que atacar Venezuela¿Qué puede esperar Venezuela de sus aliados ante la presión militar de Estados Unidos?El ABC para entender qué pasa con los vuelos a Venezuela y las opciones para los viajeros varados

    “He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

    El mandatario, quien reiteró que los ataques contra los cárteles de la droga dentro del territorio venezolano comenzarán “muy pronto”, insistió en que aunque “Venezuela ha sido peor que la mayoría”, hay otros países que también envían “a sus narcotraficantes” a Estados Unidos.

    Los potenciales ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental sospechosas de transportar drogas, en las que han muerto 82 tripulantes, según informó el Pentágono.

    El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

    En octubre pasado, Trump también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como “líder del narcotráfico” y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

    Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de “grosero e ignorante con Colombia”. También ha rechazado como “injerencia” el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contras las lanchas, algunos de ellos llevadas a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.

    Frente a su Gabinete, Trump volvió a defender la legalidad de estas operaciones y advirtió que Estados Unidos tiene derecho a defenderse de la “ola de drogas” que los cárteles envían hacia su territorio.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Las rutas del poder: así se mueve el nieto de Raúl Castro en Panamá. Leer más
    • Nueva abogada asociada.. Leer más
    • MEF aclara que la Universidad de Panamá debe gestionar sus fondos para el bono. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más