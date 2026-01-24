Panamá, 24 de enero del 2026

    Presión geopolítica

    Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% si firma un acuerdo comercial con China

    EFE
    Trump amenaza a Canadá con un arancel del 100% si firma un acuerdo comercial con China
    Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la cumbre del G7, en Kananaskis, Alberta, Canadá. EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Canadá con un arancel del 100% si concluye un acuerdo comercial con China.

    El mandatario estadounidense dijo en su red social, Truth Social, que si el primer ministro canadiense, Mark Carney, “cree que va a convertir a Canadá en un punto de entrada para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”.

    “China se tragará a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general. Si Canadá firma un acuerdo con China, se le impondrá inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren a Estados Unidos”, añadió en su mensaje.

    Esta semana, Trump afirmó en el Foro Económico Mundial, en Suiza, que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”.

    Por su parte, Carney respondió que los canadienses son los “dueños” en su hogar y que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante las tendencias autocráticas.

    EFE

    Agencia de noticias

