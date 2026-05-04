Panamá, 04 de mayo del 2026

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    Estrecho de Ormuz

    Trump amenaza con ‘borrar de la faz de la Tierra’ a Irán si ataca buques estadounidenses

    EFE
    Trump amenaza con ‘borrar de la faz de la Tierra’ a Irán si ataca buques estadounidenses
    Foto de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

    El presidente lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en antena el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yingst.

    “Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes”, avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el estrecho de Ormuz es “una de las mayores maniobras militares jamás realizadas”.

    El presidente también aseguró que la República Islámica se ha vuelto “mucho más maleable” a lo largo de las negociaciones de paz.

    Trump anunció el domingo el lanzamiento de una operación para escoltar a navíos a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra.

    El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes en el estrecho y que ha destruido seis lanchas rápidas iraníes que intentaron evitarlo.

    El pasado 7 de abril, Trump amenazó con que “toda una civilización” iba a morir si Irán no alcanzaba un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, horas antes de que Washington aceptara un alto el fuego de dos semanas en la ofensiva.

    EFE

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