Trump amenaza con enviar agentes de migración para controlar la seguridad en los aeropuertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con encargar los controles de seguridad de los aeropuertos del país a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si los demócratas no aprueban financiar a la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero precisamente por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario.

“Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Las palabras del republicano llegan un día después de que el Senado rechazara, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

Presidente de la República, Donald Trump. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL.

El Senado, por iniciativa de la minoría demócrata, tiene previsto someter a votación hoy una moción que financie tan solo al TSA y permita reabrirlo, manteniendo suspendidas el resto de operaciones no esenciales del Departamento de Seguridad Nacional.

La negativa de los demócratas a financiar el Departamento de Seguridad Nacional se originó después de que en enero dos ciudadanos de Mineápolis murieran por disparos de agentes federales en el marco de las redadas migratorias masivas activadas por el Gobierno Trump en el estado de Minesota, con el foco especialmente situado sobre la comunidad somalí, a la que Trump acusa de estar detrás de un fraude masivo de fondos públicos.

El presidente aseguró en su mensaje de hoy que ICE implementará “medidas de seguridad sin precedentes” en los aeropuertos, “incluyendo el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales que hayan ingresado a nuestro país, con especial énfasis en los provenientes de Somalia, quienes, con la aprobación de una gobernadora, fiscal general y congresista corruptas, como Ilhan Omar, han destruido por completo el otrora gran estado de Minnesota”.

Pese al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, los fondos récord otorgados a ICE y otras agencias migratorias por el Gobierno Trump a partir de una ley presupuestaria y de recorte fiscal de 2025 permiten a estas entidades seguir operando holgadamente.

“Espero con ansias ver a ICE en acción en nuestros aeropuertos”, concluye el texto de Trump.