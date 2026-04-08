Trump amenaza con imponer aranceles de un 50% a quien venda armas a Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este jueves con imponer “inmediatamente” aranceles de un 50% a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica para reducirles aranceles y sanciones.

“El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EEUU con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones”, alegó Trump en su red social Truth Social.

Información en desarrollo...