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    CONFLICTO

    Trump amenaza con quedarse con el estrecho de Ormuz: ‘Creo que nos lo quedaremos’

    EFE
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    Trump amenaza con quedarse con el estrecho de Ormuz: ‘Creo que nos lo quedaremos’
    La inestabilidad en el estrecho de Ormuz sigue teniendo repercusiones a nivel mundial. Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a Irán de “hablar mucho y hacer poco” e insistió en que su país mantiene un control total sobre el estrecho de Ormuz pese a lo dicho por Teherán, e incluso sugirió que Washington podría optar por gobernar el paso marítimo de manera permanente.

    “Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!”, escribió en su red Truth Social, asegurando que “no hay nada que Irán pueda hacer al respecto” ya que, según él, los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado sus capacidades militares.

    “Irán es de hablar mucho y hacer poco, ya no es el matón de Oriente Medio”, subrayó en su mensaje, que cerró el texto con un “¡Alabado sea Alá!”

    Sus palabras llegan en un momento en que, tras el reinicio de las hostilidades entre Washington y Teherán ante el fracaso de negociaciones, Irán ha logrado ejercer de nuevo un control sobre gran parte del tráfico marítimo a través de Ormuz, por donde pasaba el 20% del crudo mundial antes de la guerra.

    “No tienen dinero; su país está arruinado. Lo único que tienen son noticias falsas y una inflación de 300%... ¡y la cosa va a peor!”, añadió el magnate neoyorquino en un momento en que los analistas prevén que en los próximos meses la subida de precios en Estados Unidos pueda volver a llegar al 4% interanual debido a la reactivación del bloqueo iraní en Ormuz.

    EFE

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